İş bulamayan üniversiteli genç kadın kendi işini kurdu kazancı da güzel

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Sare Tanrıverdi, bir süre iş aradı. İş bulmayan Tanrıverdi, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlen Genç Çiftçi Projesi için proje hazırladı. Projeyle il birincisi olan Tanrıverdi, kazandığı 30 bin lira hibe desteğiyle Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde babasının tarlasına sera kurup, ürettiği organik ürünleri satarak kendi işinin patronu oldu.