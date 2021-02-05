İş başvurusu yaptı! Genç kadın aldığı yanıtla şaşkına döndü: Bir yönetici onu ofisine...
İNGİLTERE'de iş başvurusunda bulunan genç yazar aldığı yanıtla büyük şaşkınlık geçirdi. Yaşadıklarını sosyal medyadan duyuran yazar gündem oldu.
Genç kadının iş başvurusu bir anda İngiltere'nin gündemine oturdu. Başvurusuna aldığı ret mektubuyla genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Mektuptaki ifadeler sosyal medyaya olay oldu.
Londra'da yazar olan Kiran, kimliği belirsiz bir şirketten gelen e-postanın ekran görüntüsünü Twitter'da paylaştı.
Kiran kapsamlı mail karşısında şaşkına döndüğünü anlattı.Fotoğrafa "Bu iş reddi mesajına ağlıyorum. Bir pozisyon gördüm ve başvurdum?" yazılı bir şekilde paylaşım yaptı ve mesaj bir anda sosyal medyada patladı
Fotoğrafa "Bu iş reddi mesajına ağlıyorum. Bir pozisyon gördüm ve başvurdum?" yazılı bir şekilde paylaşım yaptı.