BIST 2.517
DOLAR 17,80
EURO 18,16
ALTIN 987,93

İş arayana müjde! 50 kişi alınacak ilan yayımlandı İŞKUR duyuracak şartlar belli oldu

Anadolu Ajansı
İş arayana müjde! 50 kişi alınacak ilan yayımlandı İŞKUR duyuracak şartlar belli oldu

İş arayana müjde geldi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 bekçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve tarih belli oldu. Öte yandan İstanbul Kalkınma Ajansına 3 personel alınacak. İşte tüm detaylar...

İş arayana müjde! 50 kişi alınacak ilan yayımlandı İŞKUR duyuracak şartlar belli oldu

İş arayanlar dikkat!  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve  İstanbul Kalkınma Ajansına personel alımı gerçekleştirilecek. Alım şartları ve tarihleri belli oldu. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

17
İş arayana müjde! 50 kişi alınacak ilan yayımlandı İŞKUR duyuracak şartlar belli oldu

Buna göre, DSİ, taşra teşkilatında bekçi olarak çalıştırılmak üzere 50 sürekli işçi alacak.

27
İş arayana müjde! 50 kişi alınacak ilan yayımlandı İŞKUR duyuracak şartlar belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek.

37
İş arayana müjde! 50 kişi alınacak ilan yayımlandı İŞKUR duyuracak şartlar belli oldu

Başvuruda bulunan adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek.

47