İş arayana müjde! 50 kişi alınacak ilan yayımlandı İŞKUR duyuracak şartlar belli oldu
İş arayana müjde geldi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 bekçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve tarih belli oldu. Öte yandan İstanbul Kalkınma Ajansına 3 personel alınacak. İşte tüm detaylar...
İş arayanlar dikkat! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Kalkınma Ajansına personel alımı gerçekleştirilecek. Alım şartları ve tarihleri belli oldu. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, DSİ, taşra teşkilatında bekçi olarak çalıştırılmak üzere 50 sürekli işçi alacak.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek.
Başvuruda bulunan adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek.