İş arayana büyük müjde! 600 kişi alınacak ilan yayımlandı işte şartlar
İş arayana büyük müjde geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde çalıştırılmak üzere 400 mali hizmetler uzman yardımcısı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de sözleşmeli destek personeli pozisyonunda görevlendirilmek amacıyla 196 temizlik görevlisi alacak. Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de 4 engelli personel alımı yapacak.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavıyla 400 mali hizmetler uzman yardımcısı istihdam edilecek.
Özel yarışma sınavı, Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavdan oluşacak.
Sınava ön başvurular 8-14 Eylül'de elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacak. Ön başvuruda istenilen şartları sağlayan adaylar nihai başvurularını 27 Eylül-3 Ekim döneminde yapacak. Yazılı sınav 13 Kasım Pazar günü Ankara'da yapılacak. Sözlü sınavın yeri, günü, saati ile sınava katılacakların listesi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.
Adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yazılı sınav sonuçlarının duyurulması sonrası sitedeki Sözlü Sınav Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekiyor.