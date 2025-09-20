İş adamı Moris Kohen Pınar Hacıarifoğlu ile dünya evine girdi
İş adamı Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu, 550 kişinin katıldığı düğünle Bodrum'da evlendi
Bodrum'daki düğüne; Ralf Tezman ile Serdar Bilgili'nin de aralarında olduğu iş dünyasından da birçok kişinin olduğu 550 kişi katıldı.
Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu'nun nikâh şahitliğini; Raff Tezman, Kenan Doğulu ve İlhan Sabancı yaptı. Düğün davetlileri için Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki otelin bütün odaları kapatıldı.
Kenan Doğulu, düğünde; 'Gel Güzelim Gönlüme' adlı şarkısını seslendirerek, Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu'na mutluluklar diledi.
PINAR HACIARİFOĞLU KİMDİR?
1985 İzmir doğumluyum. İzmir Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi İşletme bölümünde üniversite hayatıma başladım.