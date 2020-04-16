İrmik tatlısı nasıl yapılır güzelliği şerbetinde!
Yapımı oldukça kolay, pratik, üstelik çok da hafif bir şerbetli tatlı tarifi denemek isterseniz şerbetli irmik tatlısı tam size göre! İşte malzemeleri ve hazırlanışı...
Malzemeler
3 adet yumurta
1/2 su bardağı süt
6 yemek kaşığı toz şeker
1,5 çay bardağı sıvı yağ
4 yemek kaşığı (tepeleme)irmik
2 - 2,5 su bardağı un
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
1 paket kabartma tozu
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Şerbeti için:
1,5 su bardağı ılık süt
1 paket vanilya
4 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için:
2 yemek kaşığı antep fıstığı
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Derin bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve güzelce çırpın.
Ardından süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.
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Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Spatula yardımıyla karıştırın.
İrmiği de ekleyerek güzelce karıştırın. Son olarak limon kabuğu rendesini de ilave edin ve son kez karıştırın.
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