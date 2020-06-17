Irmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı

Olay, dün akşam Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat Irmağı kıyısında arkadaşıyla sohbet eden Mert Aydın, bu sırada Manavgat Irmağı'na bir kadının atladığını fark etti. Genç adam hiç düşünmeden kadını kurtarmak için suya atladı. Çevredeki diğer kişiler de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kadını yakalayan Mert Aydın, kıyıya getirerek çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkardı.