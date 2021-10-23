Irmak Ünal'dan şoke eden karar: Çocuklarını da alıp yurtdışına yerleşti!

2010 yılında Emre Karabacak ile nikah masasına oturan ve 3 yıl arayla da kızı Kayla ile oğlu Vadi'yi dünyaya getiren oyuncu Irmak Ünal çocukları ile kendisine yeni bir hayat kurdu. 2017 yılında boşanan Irmak Ünal, çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşti. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ve ekranlardan uzakta olan Ünal, 2010 ile 2017 yılları arasında evli kaldığı Emre Karabacak'tan dünyaya gelen çocukları Kayla Karabacak ve Vadi Karabacak ile birlikte İstanbul'dan Endonezya'ya taşınarak kendisine orada yeni bir hayat kurdu.