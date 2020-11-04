Irmak Ünal son durumunu anlattı koronavirüs yüzünden hasteneye kaldırılmıştı
Irmak Ünal koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan Ünal, durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Irmak Ünal, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve virüsü uluslararası uçuş yapan bir arkadaşından kaptığını duyurmuştu. Dün hastaneye kaldırılan Ünal'dan olumlu haberler geldi.
Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyiye gittiğini duyurdu:
''İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü... Doktorlarım, hemşirelerim ve tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin.''
Ünal geçtiğimiz hafta paylaştığı videoda, şunları anlatımıştı:
"Son dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum.''
''Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim.