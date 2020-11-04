Irmak Ünal son durumunu anlattı koronavirüs yüzünden hasteneye kaldırılmıştı

Ünal geçtiğimiz hafta paylaştığı videoda, şunları anlatımıştı:

"Son dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum.''