Irmak kenarında cesedi bulunmuştu! Kayıp gençler olayında dehşete düşüren ayrıntı

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gençlerin iki şüpheli tarafından başka bir araca bindirilerek Kortulu köyü istikametine götürüldüğü belirlendi. Ekiplerce köyde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.