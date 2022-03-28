Irmak kenarında cesedi bulunmuştu! Kayıp gençler olayında dehşete düşüren ayrıntı
KIRŞEHİR'de kayıp olarak aranan iki gençten 21 yaşındaki Şeyma Demir'in cansız bedeni ırmak kenarında bulunmuştu. Olayla ilgili dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kızın ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü.
Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu.
Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gençlerin iki şüpheli tarafından başka bir araca bindirilerek Kortulu köyü istikametine götürüldüğü belirlendi. Ekiplerce köyde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ters kelepçeli, ensesinden vurulup ırmağa atılmış
Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken; Şeyma Demir'in ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldükten sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü.