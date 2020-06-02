Irkçılık karşıtı protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

ABD’nin Minnesota eyaletinde 27 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda; beyaz bir polis memuru olan Derek Chauvin'inin sahte bir 20 dolar kullandığını iddia ederek 46 yaşındaki siyahi Floyd’u boynuna diziyle baskı uygulayarak öldürmesi tüm dünyada öfkeyle karşılandı.