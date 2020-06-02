Irkçılık karşıtı protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir
Uzmanlar, ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle öldürülmesiyle başlayan ve tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle ikinci koronavirüs dalgasının başlayabileceği konusunda uyardı. Sosyal mesafe önlemlerine uyulmayan gösterilerin Kovid-19 nedeniyle daha çok can kaybı yaşanan siyahi ve azınlık toplulukları için büyük bir tehlike yarattığını açıklandı.
ABD’li George Floyd'un ölümünden sonra olayın meydana geldiği Minnesota’dan dünyaya yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşı gösteriler nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.
ABD’nin Minnesota eyaletinde 27 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda; beyaz bir polis memuru olan Derek Chauvin'inin sahte bir 20 dolar kullandığını iddia ederek 46 yaşındaki siyahi Floyd’u boynuna diziyle baskı uygulayarak öldürmesi tüm dünyada öfkeyle karşılandı.
Floyd’un ölümünden önceki, "Nefes alamıyorum" feryadı ırkçılık ve polis şiddeti gösterilerin sloganı oldu.
İkinci dalgayı tetikleyebilir
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de Los Angeles, New York ve Washington DC'de gösterilerin ikinci bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasını tetikleyebileceğine dair endişeler var.