Irina Shayk'tan Ronaldo ile ayrılıklarına dair itiraf geldi

Viktoriya Bonya iddialarını, "Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar. Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim.'' sözleriyle sürdürdü.