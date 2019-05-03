Irina Shayk'tan Ronaldo ile ayrılıklarına dair itiraf geldi
Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Cristiano Ronaldo'dan ayrılma nedenini açıkladı.
Rus aktris ve televizyon sunucusu Viktoria Bonya, yaptığı programda Ronaldo'nun Rus model Irina Shayk ile ilişkisinin reklam amaçlı olduğunu söylemişti. Bonya, Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk'ın 5 yıllık ilişki sözleşmesi imzaladıklarını iddia etmişti.
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Viktoriya Bonya iddialarını, "Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar. Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim.'' sözleriyle sürdürdü.
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Juventus'ta forma giyen süperstar Cristiano Ronaldo şuanda Georgina Rodriguez ile birlikte.
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Güzel model Irina Shayk ise dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper ile beraber ve bir de çocukları var.
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