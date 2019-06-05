Irina Shayk ile Bradley Cooper boşanıyor mu?
Bir süredir ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın boşanacakları öne sürüldü.
Dört yıldır evli olan dünyaca ünlü yıldızlar Irina Shayk ve Bradley Cooper’ın ilişkilerinin sallantıda olduğu iddia edildi.
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Page Six’in haberine göre, 2017’de kızları Lea De Seine’i kucaklarına alan ikili, çocukları nedeniyle ilişkilerini sürdürüyor.
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İkiliye yakın bir kaynak, çiftin bu durumdan mutlu olmadığını söylerken, Shayk ve Cooper'ın aralarındaki krizde Lady Gaga’nın da parmağı olduğunu dile getirdi.
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91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddia edilmişti.
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