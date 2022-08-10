İrfan Can Kahveci'den şok sözler! Ümraniye maçı sonrası...

Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapmak isteyen fakat ilk hafta Ümraniyespor engeline takılarak karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de maç sonu ortaya şok eden bir iddia atıldı. Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un gelmesinin ardından ilk 11'de kendine yer bulamayan İrfan Can Kahveci, Ümraniyespor maçını Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte izledi. Maçın 3-3 beraberlikle sona ermesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin "Nereden geldim ki, nereden geldim ki" diye isyan ettiği iddia edildi.