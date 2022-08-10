İrfan Can Kahveci'den şok sözler! Ümraniye maçı sonrası...
Fenerbahçe'de teknik direktörlük değişikliğinin ardından ikinci plana atılan İrfan Can Kahveci ile ilgili Ümraniyespor maçı sonrası şok eden bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapmak isteyen fakat ilk hafta Ümraniyespor engeline takılarak karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de maç sonu ortaya şok eden bir iddia atıldı. Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un gelmesinin ardından ilk 11'de kendine yer bulamayan İrfan Can Kahveci, Ümraniyespor maçını Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte izledi. Maçın 3-3 beraberlikle sona ermesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin "Nereden geldim ki, nereden geldim ki" diye isyan ettiği iddia edildi.
Sezona yeni teknik direktör ve yeni kadro ile şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.
Önce Dinamo Kiev'e elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına son veren sonra ligin ilk haftasında zayıf rakibi HangiKredi Ümraniyespor karşısında evinde 1 puanı zor kurtaran Sarı-Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor karşısında oynayamayan ve karşılaşmayı takım arkadaşları Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte takip eden İrfan Can Kahveci'nin maç bitimi "Nereden geldim ki, nereden geldim ki" şeklinde serzenişte bulunduğu iddia edildi.