İrfan Can Kahveci kararını verdi! Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
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İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kariyerine sarı-lacivertli takımda devam edip etmeyeceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci kararını verdi.
Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme önermediği İrfan Can Kahveci konusunda gelişmeler yaşandı.
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği milli futbolcu için Fenerbahçe hamle yaptı.
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Geçtiğimiz gün konuşan İrfan Can'ın menajeri D'Avila, sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı yılan hikayesi dönen İrfan Can Kahveci ile ilgili konuşmuştu.
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D'Avila "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız." demişti.
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