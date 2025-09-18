İrfan Can Eğribayat için olay iddia! Nihat Kahveci'nin sözleri gündem oldu
Fenerbahçe dün Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat maçın son dakikasında hatalı gol yedi. İrfan Can üzerine gelen topu elinden kaçırdı ve top kaleye girdi. Nihat Kahveci'nin İrfan Can hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte detaylar...
Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı Kontraspor YouTube'da değerlendirdi. Nihat Kahveci'nin İrfan Can Eğribayat sözleri gündeme oturdu.
Türk hakemlerinin seviyesinin yerlerde olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Bizim bu seviyeyi yükseltmemiz lazım yoksa hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin iyi bir performans sergilemediğini belirten ve Talisca'yı eleştiren Kahveci, "Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Talisca bugün sahada yok, cephede faul almak için yalandan atlıyor. Oğuz'un tek yaptığı içeri çekip orta atmak. Szymanski Semedo topu alınca ileri koşu atıyor veya kornerde paslaşıyor. Böyle bir futbol olur mu? İlk yarı Alanyaspor 2. golü de bulabilirdi" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin son dakikada itiraz ettiği pozisyonla ilgili konuşan Nihat Kahveci, "VAR tekrar çağırmalıydı, bütün kamuoyu pozisyonu tekrar izlemeliydi. Kanıt yoksa da çağırması lazım. Zaten hep kanıt varken çağırmıyoruz ki. Güven'in eline geldiğini görüyorum ama dizden mi geliyor bakmak lazım. Oosterwolde'nin pozisyonda şiddeti bilmiyoruz, kalktı isyan etmeden geriye koştu" sözlerini sarf etti.