İrfan Can Eğribayat için olay iddia! Nihat Kahveci'nin sözleri gündem oldu

Fenerbahçe'nin iyi bir performans sergilemediğini belirten ve Talisca'yı eleştiren Kahveci, "Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Talisca bugün sahada yok, cephede faul almak için yalandan atlıyor. Oğuz'un tek yaptığı içeri çekip orta atmak. Szymanski Semedo topu alınca ileri koşu atıyor veya kornerde paslaşıyor. Böyle bir futbol olur mu? İlk yarı Alanyaspor 2. golü de bulabilirdi" ifadelerini kullandı.