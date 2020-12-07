İrem Sak'tan bomba sevgili itirafı sosyal medya çalkalandı
Çukur dizisinin yıldızı İrem Sak, sevgili itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Fenomen dizi Çukur'da oynayan İrem Sak, YouTube'da yayımlanan Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' adlı programına konuk oldu. Youtube kanalına katılan İrem Sak samimi itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Sevgilisi olup olmadığını soran sunuculara İrem Sak verdiği yanıtla dikkat çekti. Sak'a "Hiç seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok."
Sunucunun "E benim bildiklerim ne o zaman" sorusuna ise Sak bomba bir yanıt verdi. İrem Sak yanıtında "Sevgili sordun sevgilim olmadı" dedi.