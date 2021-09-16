İrem Sak'tan basketbolcu Furkan Korkmaz'la ilişkisi hakkında flaş açıklama
Ünlü oyuncu İrem Sak geçtiğimiz günlerde Etiler'de basketbolcu Furkan Korkmaz ile görüntülenmesinin ardından haklarında çıkan aşk haberlerine ilişkin gazetecilere 'Arkadaşız sadece yemek yedik' diye yanıt geldi.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve aralarında çıkan "aşk" dedikodularına yanıtsız kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz hafta NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de görüntülenmişti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşk soruları karşısında sessiz kalan ikiliden İrem Sak, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.
"Beraber yemek yedik, sadece arkadaşız"
Ünlü oyuncu, Furkan Korkmaz hakkında, "Beraber yemek yedik, sadece arkadaşız." diyerek, "aşk" söylentilerini reddetti.
Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, şaşkınlığını gizleyememiş ve "Aman, siz nereden çıktınız!" diyerek, tepkisini dile getirmişti.