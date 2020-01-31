İrem Sak'tan akraba çıkışı! 'İnsan akrabasını seçemiyor'
Geçtiğimiz günlerde 'nefes alsın yeter' açıklamasıyla gündeme gelen İrem Sak'tan dikkat çeken akraba açıklaması. Akrabalarıyla görüşmediğini itiraf etti.
Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de makyajsız görüntülenen İrem Sak, aradığı erkek konusunda 'Nefes alsın yeter' açıklamasını yapmış ve bu açıklaması uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Sak, bu seferde akrabaları üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Hiç bir akrabasıyla görüşmediğini söyleyen Sak, "Kan bağı ilginç bir şey. Birkaç kuzen var o kadar... Akrabalarımla görüşmüyorum. Akrabalık zor. Akrabasını seçemiyor insan" ifadelerinde bulundu.
İrem Sak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter.Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim nefes alması. Sevgiliye muhtaç değilim" demişti.
Sak'ı bu soru sorulunca "size manşet verdim, başka açıklama yok" diyerek bu konuda şaka yaptığını söyledi.