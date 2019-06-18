İrem Sak'ın mayolu pozu sosyal medyayı salladı! Olay yorumlar yapıldı
Bir Aile Hikayesi dizisinin yıldız oyuncusu İrem Sak, dizinin sezon arasına girmesini fırsat bilerek tatile çıktı. Sak'ın mayolu fotoğrafı ise binlerce kişi tarafından beğenildi.
İrem Sak, rol aldığı dizi Bir Aile Hikayesi sezon finali verince tatile çıktı. Sak, şu sıralar Göcek’te güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. İrem Sak, dizi çekimleri yeniden başlayana kadar tatil yapacağını söyledi.
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Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Sak, son olarak ise mayolu bir pozunu sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.
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İrem Sak'a eski rol arkadaşı Bartu Küçükçağlayan ve Simge Sağın da yorum yapanlar arasında yer aldı.
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Bartu Küçükçağlayan, ''Sivas'ta anneannenin alt komşusunun oğlu bunu beğendi'' yorumunda bulundu.
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