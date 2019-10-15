İrem Sak'ın Malefiz stili sosyal medyaya damga vurdu Londra'ya özel davetli olarak gitti

Malefiz: Kötülüğün Gücü filminin 18 Ekim'de vizyona gireceğini de duyuran İrem Sak, kendisinin filmi, Angelina Jolie ile beraber izlediğini söylemeden de geçemedi. Sak, ''#malefizkötülüğüngücü 18 Ekim’de sinemalarda. Ha ben Londra’da izledim galada 😎 evet Angelina ile birlikte. Evet ÇOK GÜZEL'' diyerek filmi oyuncularla beraber izlediğini belirtti.