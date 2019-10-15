İrem Sak'ın Malefiz stili sosyal medyaya damga vurdu Londra'ya özel davetli olarak gitti
İrem Sak, Disney'in özel davetlisi olarak Londra'ya gitti, Malefiz stili ile sosyal medyayı salladı.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen İrem Sak, bu sefer Malefiz tarzıyla gündem oldu. Malefiz: Kötülüğün Gücü için, Disney’in özel davetlisi olarak Londra'ya giden Sak, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerinde Malefiz'den ilham aldı.
Angelina Jolie'nin canlandırdığı Malefiz karakterine bürünerek saç, makyaj ve kostümlerle objektif karşısına geçen Sak, ''Angelina Jolie, Malefiz #Maleficent filmi hazırlığı sırasında neler çektiğini bir ben anlarım (boynuzla kapılardan geçmek & geçememek)'' notunu düştü.
Malefiz: Kötülüğün Gücü filminin 18 Ekim'de vizyona gireceğini de duyuran İrem Sak, kendisinin filmi, Angelina Jolie ile beraber izlediğini söylemeden de geçemedi. Sak, ''#malefizkötülüğüngücü 18 Ekim’de sinemalarda. Ha ben Londra’da izledim galada 😎 evet Angelina ile birlikte. Evet ÇOK GÜZEL'' diyerek filmi oyuncularla beraber izlediğini belirtti.
İrem Sak'ın Malefiz stili ise sosyal medyayı salladı, Sak, dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken güzelliği ile de birçok övgü dolu yorumlar aldı.