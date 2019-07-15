İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği paylaşım fena...
Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği fotoğrafına takipçileri beğeni yağdırdı. Güzel oyuncunun paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı.
Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Yaz tatiline ara vermeden devam eden ünlü oyuncu, Bodrum'un ardından Alaçatı'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşan İrem Sak'ın son gönderisine de beğeni yağdı.
Ünlü isimlerden yorum yağdı
Güzel oyuncu ayna karşısında çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Sak'ın paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı
Danla Biliç, "Bende neden böyle durmamıştı acaba..." yorumu yaparken, Simge Sağın da övgüler dizerek, "Bebeksin bebek. Çok güzel olmus kırmızılar üstünde" diye yazdı.
Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel ise fotoğrafa "İrem hanım kalıcı oje mi normal mi, ve normal ojeyse lütfen marka, numara öğrenebilir miyim? Fotoda çok dikkatimi çekti. Tşk." yorumunda bulundu.