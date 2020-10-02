İrem Sak Show TV Çukur dizisindeki şiddeti bakın nasıl savundu silah eğitimi almış

Genellikle komedi oyuncusu olarak görüldüğünün hatırlatılması üzerine Sak, "Oyuncu olduğum için benim için sadece senaryo değişiyor. Aslında yaptığımız aynı iş... Komedi de ayrı bir senaryo burada ayrı bir senaryo ben bir fark görmüyorum" dedi.