İrem Sak Show TV Çukur dizisindeki şiddeti bakın nasıl savundu silah eğitimi almış
Çukur dizisinde Seren Erdenet karakterine hayat veren İrem Sak, dizideki şiddeti savundu. Çukur dizisi için silah eğitimi aldığını söyledi.
İrem Sak, Çukur dizisinin seti için Nişantaşı'nda bir hastanede koronavirüs testi yaptırmanın ardından görüntülendi. Sak, sette her hafta düzenli olarak test yaptırdıklarını ve bu durumun oyuncuları rahatlattığını da söyledi.
Koronavirüs salgını sebebiyle sette sıkı önlemler aldıklarını dile getiren İrem Sak, tedbirlere dair şunları anlattı:
"Bugün rutin kontrol günümüz, testi yaptırdım, her hafta oluyoruz, setimiz çok geç bittiği için bazı arkadaşlarla hastaneye geldim. İnsanlarda genel olarak bir gevşeme var ya bizi rahatlatıyor bu tip uygulamalar.''
''Bugüne kadar şükür sıkıntı yaşamadık set dışında da insanlar dikkat ediyor, oyuncular dışında herkes maskeli. Ben kimseyle görüşemiyorum çünkü diğer insanları ve kendimi düşündüğüm için. Biz sette maskesiz oynadığımız için kimseyi riske atamayız."
Genellikle komedi oyuncusu olarak görüldüğünün hatırlatılması üzerine Sak, "Oyuncu olduğum için benim için sadece senaryo değişiyor. Aslında yaptığımız aynı iş... Komedi de ayrı bir senaryo burada ayrı bir senaryo ben bir fark görmüyorum" dedi.