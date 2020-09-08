İrem Sak Show TV Çukur dizisindeki imajıyla büyüledi Seren Erdenet'i canlandırıyor

Çukur dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Sak, ilk kez kötü bir karakterde oynayacağını dile getirdi. Sak, “İlk sete geleceğim gece hiç uyumadım ben de böyle bir şey oluyor" itirafında bulundu.