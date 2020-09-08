İrem Sak Show TV Çukur dizisindeki imajıyla büyüledi Seren Erdenet'i canlandırıyor
İrem Sak, Show TV Çukur dizisiyle yeniden ekranlara geri döndü Çukur'un yeni bölümü dün akşam seyirci ile buluştu. Dizide Seren Erdenet'i oynayan Sak'ın yeni tarzı tam not aldı.
Fenomen dizilerden biri olan Çukur yeni sezonunda ilk defa dün akşam Show TV ekranlarında yayımlandı. Çukur'a yeni katılan isim İrem Sak, Koçovalılar'ın yeni hasmı Erdenet ailesinin kızları Seren Erdenet karakterini canlandırdı ve imajıyla büyüledi.
Çağatay ve Arık Böke'nin kuzeni, Cengiz Erdenet'in yeğeni Seren'i oynayan İrem Sak, diziden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. İlk defa kötü bir karakteri canlandıran İrem Sak, kısa sürede Twitter'da trend listesine girdi.
İrem Sak, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu özel röportajda sevilen dizinin yeni sezonu hakkında bazı ipuçları vermiş bir itirafıyla ise şaşırtmıştı.
Çukur dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Sak, ilk kez kötü bir karakterde oynayacağını dile getirdi. Sak, “İlk sete geleceğim gece hiç uyumadım ben de böyle bir şey oluyor" itirafında bulundu.