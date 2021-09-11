İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile birlikte

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettirmeyi başaran ve uzun süredir özel hayatında yalnız olan İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı. Sak, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı.

İŞTE İREM SAK VE FURKAN KORKMAZ'IN O GÖRÜNTÜLERİ