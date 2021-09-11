İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile birlikte
Ünlü oyuncu İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşkı belgelendi. Çift, Yeniköy’de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aralarında 11 yaş fark bulunan İrem Sak ve Furkan Korkmaz çifti, soruları yanıtsız bıraktı.
Ünlü oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! İrem Sak, bir mekan çıkışı görüntülendiği kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi, basketbolcu Furkan Korkmaz ile muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Çiçeği burnunda çift, ilk kez yan yana görüntülendi.
Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettirmeyi başaran ve uzun süredir özel hayatında yalnız olan İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı. Sak, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı.
35 yaşındaki güzel oyuncu, 24 yaşındaki yeni sevgilisiyle ilk kez Yeniköy'de baş başa görüntülendi. Karşılarında kameraları görünce panikleyen ikili, sorulara cevap vermeden aynı araca binerek hızlıca uzaklaştı. Birlikte görüntülenmelerinin ardından sosyal medyada kısa sürede gündem olan ikili, özel hayatlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Furkan Korkmaz kimdir?
24 Temmuz 1997 İstanbul Bakırköy doğumlu Furkan Korkmaz 24 yaşındadır. Basketbola okul takımında başlayan Korkmaz sonrasında Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı.