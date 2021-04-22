İrem Sak imaj değiştirdi gören bir daha baktı
Oyuncu İrem Sak, son olarak Show Tv’nin fenomen yapımı Çukur dizisinde rol almıştı. Yeni bir projeye başlayacak olan oyuncu imaj değişikliğine gitti.
Gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü oyuncu İrem Sak, bu kez yeni haliyle gündem oldu.
İmaj tazeleyerek hayranlarına sürpriz yapan Sak, kızıla boyadığı saçlarıyla yine kendine hayran bıraktı. Instagram'ın hikayeler bölümünden yeni halini paylaşan oyuncu, sevenlerinden büyük ilgi gördü.
Filtreyle saç rengini değiştirdi
İrem Sak, son yaptığı paylaşımla, imajını yeniden değiştirdiğini düşündürdü ancak fotoğrafa dikkatli bakıldığında saçlarına filte uyguladığı belli oldu.
İrem Sak kimdir?
İrem Sak, 9 Şubat 1986 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Aslen Çerkez kökenlidir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem Sak, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.