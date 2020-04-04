İrem Sak göğüsler yanlardan fışkırıyor deyip estetiklerini itiraf etti
İbrahim Selim ile Bu Gece YouTube programına katılan İrem Sak, bir biri üstüne bomba itiraflar yaptı. Seksi görünmeyi sevdiğini söyleyen İrem Sak, estetiklerini itiraf etti.
Zorlu PSM'de seyircilerle beraber çekilen YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece, koronavirüs tedbirleri kapsamında artık evden çekiliyor. İbrahim Selim'in konukları ise canlı yayın ile programa bağlanıyor. Bu haftaki konuk ise zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan İrem Sak oldu.
Delirmeye ne kadar kaldı sorusuna kendiyle konuşarak yanıt veren Sak, herkesi güldürdü. Sak karantina günlerini şöyle anlattı:
"Gönüllü karantinam devam ediyor. Spa kapalı, kuaför kapalı... Delilik levelim çok fark etmedi; ivme kazandı."
Sak estetikle ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi:
"Burum ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere... İlk ameliyatımdan sonra abimle çarpıştık ve tekrar ameliyat oldum.''
''Ama sonuç iyi bence. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi. Burnumun içindeki sıkıntı sesimi etkiliyordu biraz da estetik anlamında düşündüm. Belki bir gün eski burnumu paylaşırım.''