İrem Helvacıoğlu'da estetikliler kervanına katıldı! Yeni yüzüyle sosyal medyayı ikiye böldü

Son olarak ekranlarda Annenin Sırrıdır çocuk dizisinde oynayan ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu burnu için bıçak altına yattı. Ünlü oyuncunun estetikli burnu sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştirildi.