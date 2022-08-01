İrem Helvacıoğlu'da estetikliler kervanına katıldı! Yeni yüzüyle sosyal medyayı ikiye böldü
Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu yaptırdığı estetikle sevenlerini şaşırttı. Estetikli fotoğrafları sosyal medyaya sızınca ünlü oyuncunun hayranları ikiye bölündü.
Son olarak ekranlarda Annenin Sırrıdır çocuk dizisinde oynayan ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu burnu için bıçak altına yattı. Ünlü oyuncunun estetikli burnu sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştirildi.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle adını duyuran güzel oyuncu güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden.
Annenin Sırrıdır Çocuk ve son olarak Disney Plus'ta yayınlanan Kaçış'ta rol alan güzel oyuncu sosyal medyayı diğer ünlü isimlere nazaran daha az kullanıyor.
Yurt içi ve dışında oldukça geniş fan kitlesine sahip olan Helvacıoplu'nun Instagram'da yaklaşık 4.4 milyon takipçisi bulunuyor.