İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evliliğinde kriz! Bebeklerinin kırkı çıkmadan boşanıyorlar mı?
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, evlilikleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sora ismini verdikleri kızlarını 1 ay önce kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın evliliklerinde kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi. Kısa süre önce evlenen çiftin, bebeklerinin kırkı çıkmadan boşanacağı iddiaları ortaya atıldı.
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, her yaptığıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Hamilelik pozlarıyla gündem olan ve bebeğini bir ay önce kucağına alan Helvacıoğlu'nun evliliğiyle alakalı bazı iddialar ortaya atıldı. Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Ekim 2024'te evlendi. Anne-baba olalı daha bir ay olmuşken boşanacakları söylentileri ortaya çıktı.
Düğün sırasında ve sonrasında sık sık tavırlarıyla gündeme gelen Ural Kaspar ve oyuncu gündemde.
1 ay önce kızları Sora'yı kucaklarına alan ve geçtiğimiz haftalarda da yürüyüş sırasında bir kaza geçiren çiftin evliliğinde kriz çıktığı iddia ediliyor.
En Magazin ve 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre; çiftin arasında sorunlar var. Bazı iddialar İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiği yazsa da bazı iddialar ise bir boşanma kararı olmadığını söylüyor.