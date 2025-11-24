İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evliliğinde kriz! Bebeklerinin kırkı çıkmadan boşanıyorlar mı?

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, her yaptığıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Hamilelik pozlarıyla gündem olan ve bebeğini bir ay önce kucağına alan Helvacıoğlu'nun evliliğiyle alakalı bazı iddialar ortaya atıldı. Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Ekim 2024'te evlendi. Anne-baba olalı daha bir ay olmuşken boşanacakları söylentileri ortaya çıktı.