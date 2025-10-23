İrem Helvacıoğlu ve 6 günlük bebeği ölümden döndü! Kaza anlarını anlattı, bakın olay nasıl olmuş
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, günler önce bebeğini kucağına almıştı. Anne olmanın heyecanını yeni yaşayan Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve yenidoğan bebekleri Sora ile birlikte İstanbul Bağdat Caddesi'nde yürürken bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Helvacıoğlu, kazada başına aldığı darbeyle kaç dikiş atıldığını, eşinin sakatlık yaşadığını ve bebeğinin durumunu açıkladı. Dehşet dolu anlar böyle yaşanmış...
Kazanın ardından Ural Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şükürler olsun, herkesin durumu iyi" diyerek hayranlarını rahatlattı. Ancak Helvacıoğlu, yaşadıkları dehşet anlarını ve sağlık durumunu daha sonra Instagram hesabından paylaştığı uzun bir mesajla anlattı.
Helvacıoğlu açıklamasında, "Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu." ifadelerini kullandı.