İrem Helvacıoğlu ve 6 günlük bebeği ölümden döndü! Kaza anlarını anlattı, bakın olay nasıl olmuş

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu her yaptığıyla olduğu gibi hamilelik sürecinde de oldukça dikkat çekiyordu. Birkaç gün önce bebeğini kucağına alan ve anne olma heyecanını yaşayan Helvacıoğlu, 6 günlük bebeği ve eşiyle birlikte Bağdat Caddesi'nde talihsiz bir kaza yaşadı. Kazanın ardından yaralanan ünlü oyuncunun kafasına dikiş atıldı. İlk açıklama geldi...