İrem Helvacıoğlu sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldı mı? Hamlesiyle herkesi şok etti
Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla bir anda bütün gözlerin çevrildiği İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Helvacıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Eser Alp ile olan fotoğraflarını sildi.
Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisi yayımlandığı günlerde reytingleri alt üst etmiş ve dizide sahnelenen şiddet sahneleriyle de bir hayli konuşuldu. Dizide Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, başarılı performansıyla da bir hayli adından söz ettirdi.
Oyunculuğun yanında gözlerden uzak Eser Alp ile aşk yaşayan güzel oyuncudan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Helvacıoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisiyle beraber çekildiği bütün fotoğrafları sildi. Bu hareket herkes tarafından ayrılık kararı olarak yorumlandı.
"Çift ayrılık kararı mı aldılar?": Güzel oyuncunun bu hamlesi birçok kimseyi şaşırttı ve ayrılık dedikoduları magazin dünyasında dolaşmaya başladı. Gözlerin çevrildiği Helvacıoğlu ve Eser Alp'ten ise herhangi bir açıklama gelmedi.
Kısa bir zaman öncede ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla bizi göremiyorsunuz." sözlerini sarf etti.