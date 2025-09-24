İrem Helvacıoğlu bebek için gün sayıyor! Baby Shower partisi olay
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gün baby shower partisi organize etti.
'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.
İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar çiftinden nikâhtan kısa bir süre sonra bebek müjdesi gelmişti.
Bir kız bebek bekleyen 35 yaşındaki oyuncu, doğuma günler kala baby shower partisi organize etti.
Pembe ve beyazlarla bezeli bir parti düzenleyen İrem Helvacıoğlu'nu, yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
