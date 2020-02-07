İrem Helvacıoğlu 20 kilo birden verdiğini itiraf etti Sen Anlat Karadeniz'in yıldızıydı

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına son veren Sen Anlat Karadeniz dizisinde performansı ve fiziğiyle herkesin gözdesi haline gelen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun sırrı ortaya çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve fit görüntüsüyle herkesi mest eden Helvacıoğlu, bir dönem 20 kilo birden verdiğini söyledi.