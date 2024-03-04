İrem Gül'ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”
Kütahya'da İrem Gül'ü öldürmekten yargılanan eski erkek arkadaşı Murat Önver polislere, "Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor" dedi. Şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırılırken polis, 'seri katil' şüphesiyle soruşturma başlattı.
Kütahya Emet Belediyesi'nden emekli Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan İrem Gül, 2020 Aralık'ta ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine kurulan özel ekip, Gül'ün gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.
Mobese kameralarında yapılan incelemede İrem Gül'ün en son 23 Aralık 2020'de eski erkek arkadaşı olan Murat Önver'in evine gittiği ve çıkmadığı tespit edildi.
Kamera görüntülerinde Önver'in elinde çuvallarla aracına bindiği ve ağabeyinin bağ evine gittiği belirlendi. Ayrıca Önver'in, İrem Gül'e tehdit ve şantaj mesajları gönderdiği; evindeki incelemede de halıda ve kapı ağzında Gül'e ait kan ve doku örnekleri bulundu.
Önver'in olay tarihinden hemen sonra aracını yıkattığı ve aracının koltuk kılıflarını değiştirdiği belirlendi. Çelişkili ifadelerinin ardından aralarında 'Polise mukavemet', 'Uyuşturucu' ve 'Yaralama' suçlarının da olduğu çok sayıda sabıkası bulunan Önver, gözaltına alınıp tutuklandı.