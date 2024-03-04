İrem Gül'ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”

Kütahya Emet Belediyesi'nden emekli Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan İrem Gül, 2020 Aralık'ta ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine kurulan özel ekip, Gül'ün gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.