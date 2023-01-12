İrem Derici'ye 'memeleriniz çok güzel' mesajı! Hiç çekinmeden cevabı yapıştırdı

İrem Derici, estetik operasyonlara yabancı bir isim değil. Bugüne kadar üç burun ameliyatı oldu, göğüslerini ve dişlerini yaptırdı. Estetiklerini saklamayan Derici bu işlemler için 300 bin TL harcadı.

İşte İrem Derici'nin takipçilerinden gelen sorulara yanıtları...