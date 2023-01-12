İrem Derici'ye 'memeleriniz çok güzel' mesajı! Hiç çekinmeden cevabı yapıştırdı
İrem Derici sosyal medyada 'bana sor' etiketi açtı, takipçileri soruları arka arkaya sıraladı. Derici, 'Memeleriniz çok güzel' şeklinde gelen mesaja da hikayesinde yer verip ilginç ifadeler kullandı.
Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in sorduğu "Vücudunda en beğendiğin yerin?" sorusuna İrem Derici'nin "Göğüslerim" yanıtını vermesi çok konuşulmuştu. Sosyal medyada takipçilerinden gelen bazı soruları yanıtlayan Derici, bir kullanıcının 'Memeleriniz çok güzel' yorumuna ilginç bir cevap verdi...
İrem Derici, estetik operasyonlara yabancı bir isim değil. Bugüne kadar üç burun ameliyatı oldu, göğüslerini ve dişlerini yaptırdı. Estetiklerini saklamayan Derici bu işlemler için 300 bin TL harcadı.
İşte İrem Derici'nin takipçilerinden gelen sorulara yanıtları...