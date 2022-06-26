İrem Derici'ye babasından şok eden yanıt! "Benim senden beklentim yok"

Önder Tiryaki, bir süre önce ünlü grafik tasarımcısı ve yönetmen Hulusi Derici ile karşılaştığını ifade etti. Hulusi Derici'nin kızı ile ilgili anlattığı komik anıyı aktaran Önder Tiryaki'nin sözleri hem İrem Derici'yi hem de izleyenleri gülümsetti.