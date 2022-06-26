İrem Derici'ye babasından şok eden yanıt! "Benim senden beklentim yok"
İrem Derici geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Önder Tiryaki ile bir araya geldi. Bir süre önce Hulusi Derici ile karşılaştığını söyleyen Önder Tiryaki, İrem Derici'yi tiye aldı. İrem Derici'nin Rıza Esendemir ile evliliğini bitirme aşamasındayken babasının verdiği yanıtı anlatan Önder Tiryaki'nin sözleri olay oldu! İrem Derici ise kahkahalara boğuldu.
Cem Belevi ile yaşadığı çalkantılı aşkın ihanetle sonuçlanması ile son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündemlerden düşmeyen ünlü pop sanatçısı İrem Derici geçtiğimiz gün en son Paris'te gördüğü yakın arkadaşı Önder Tiryaki ile bir araya geldi.
Arkadaşını ne kadar özlediğini dile getiren İrem Derici, birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesabında paylaştı. Çalışmalarına tam gaz devam eden şarkıcı arkadaşı ile hasret giderdi.
İstanbul'da olmadığı için babası Hulusi Derici'yi bir türlü göremediğini ifade eden İrem Derici'yi kahkahalara boğan anı ise Önder Tiryaki'den geldi.
Önder Tiryaki, bir süre önce ünlü grafik tasarımcısı ve yönetmen Hulusi Derici ile karşılaştığını ifade etti. Hulusi Derici'nin kızı ile ilgili anlattığı komik anıyı aktaran Önder Tiryaki'nin sözleri hem İrem Derici'yi hem de izleyenleri gülümsetti.