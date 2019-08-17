İrem Derici'nin sahnede pantolonu yırtıldı! Kulise koşarak gitti
Antalya'da konser veren pop şarkıcısı İrem Derici'nin sahnede pantolonu yırtıldı. Derici, frikik vermemek için koşarcasına kulisine gitti.
Şarkıcı İrem Derici, Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıktı. DJ Serkan'ın çaldığı müzikler ve go go dansçılarının gösterileriyle eğlenen İrem Derici hayranları, saat 02.00'de sahneye çıkan şarkıcıyla coştu. 1 saat süren konserde İrem Derici, aldığı kilolar ve giydiği neon kıyafetiyle dikkat çekerken, pantolonunun yırtılmasıyla kulisine koştu.
'Acemi balık' şarkısını hala Nalan'dan dinlediğini aktaran İrem Derici, "Teşekkür ederim ama tabii ki asıl alkışlar, bu şarkıyı yapmama, söylememe rağmen itiraf ediyorum ben de Nalan'dan dinliyorum hala. Çünkü emin olun hiçbir cover orijinalinin tadını vermez. Çok zor. Çok çok çok zor" diye konuştu.
İrem Derici geçen aylarda çıkarttığı 'Mest Of' adlı albümüyle ilgili şunları söyledi:"Bu albüm için bütün sanatçılarla konuştum, ettim. Çoğu para istemedi, 5 kuruş bile. Sibel Alaş dedi ki 'Arkadaşlar, 10 yıldır iki çocuk okutuyorum Diyarbakır'da, bir tek onlara minik bir ablalık yaparsan benden mutlusu olmaz' dedi. O yüzden yine ne varsa 90'ların sanatçılarında var. Biz böyle yalan yanlış kekere mekere gidiyoruz."
Daha sonra konserine devam eden Derici'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Sahnede dans edip şarkı söylediği sırada pantolonu yırtıldı.