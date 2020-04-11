İrem Derici'nin Mehmet Öz'e 'seks önerisi' cevabı canlı yayında mastürbasyon kavgası
İrem Derici, Mehmet Öz'ün karantina günlerinde 'bol bol seks yapın' demesi üzerine mastürbasyon yorumuyla olay olmuştu. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Seda Akgül, sözleriyle irem Derici'yi çileden çıkardı.
Geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Mehmet Öz, karantina günlerinde 'Bol bol seks yapın' önerisinde bulununca olay olmuştu. Şarkıcı İrem Derici de YouTube'da yayımlanan Sansürsüz adlı programda Mehmet Öz'ün seks önerisini yorumladı.
İrem Derici, ''Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz’ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?'' sorusuna şu yanıtı verdi:
''Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur."
İrem Derici'nin bu yanıtı Söylemezsem Olmaz programında özellikle Seda Akgül tarafından çok eleştirildi. Akgül Derici'yi hedefe alarak "Bize ne senin kardeşim senin tekil cinsel hayatından... Mecbur musun açıklamaya..." dedi.
Seda Akgül'ün bu sözleri üzerine İrem Derici, çileden çıktı ve Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına bağlanarak şunları söyledi: