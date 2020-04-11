İrem Derici'nin Mehmet Öz'e 'seks önerisi' cevabı canlı yayında mastürbasyon kavgası

İrem Derici, ''Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz’ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur."