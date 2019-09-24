İrem Derici'nin köpükler içinde küvet pozu sosyal medyaya damga vurdu
İrem Derici'nin küvetten paylaştığı fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.
Son günlerde başı beladan kurtulmayan İrem Derici, sosyal medya akımına uyarak küvet pozunu Instagram hesabından paylaştı. Son olarak takıntılı bir hayranı nedeniyle zor günler yaşayan Derici, kafa dağıtmanın yolunu buldu.
Son dönemde popüler olan küvet pozu akımına şarkıcı İrem Derici de dahil oldu. Derici, küvetin içinde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının cesur paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Yaptığı her hareketi ses getiren başarılı şarkıcının köpükler içinde paylaştığı küvet pozu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
Derici, binlerce beğeni alan küvet pozunu "Razıyım ömür boyu yalnızlığa" notuyla paylaştı. Fotoğrafına duygusal not düşen Derici'nin ünlü arkadaşlarından "Kese şov" gibi esprili yorumlar geldi.