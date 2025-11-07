İrem Derici'nin hayalleri altüst oldu! Evlilik hazırlığı yapıyordu, ayrıldılar mı? O hamlesiyle herkesi şaşırttı
Her yaptığıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, 19 ünlüye düzenlenen uyuşturucu operasyonundaki isimler arasında yer alıyordu. Testleri yapıldıktan sonra sevgilisi Melih Kunukçu ile yüzük takmıştı. İkili evlilik hazırlıkları yaparken bir anda o hamle geldi. Ayrıldılar mı? Bakın ne yaptılar...
Şarkıcı İrem Derici her yaptığıyla gündeme gelen ve çok konuşulan ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şarkılarıyla olduğu gibi özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok konuşulan ve gündemden düşmeyen Derici, son olarak sevgilisi Melih Kunukçu ile olan ilişkisinin bozulduğu iddialarıyla gündeme geldi. O hamle herkesi düşündürdü. Bakın ne yaptılar...
Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, sevgilisiyle Galatasaray maçını izlemek için gittiği Amsterdam'da tanımadığı kişilerle tartışmaya karıştı.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlatan Derici, şu ifadeleri kullandı: "Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken. Yani biz de kendimizi savunmak adına bir şey demedik.
"KIRGIN VE ÜZGÜNÜM"
Tam aman kapandı konu derken polisler bizim peşimize takıldı, Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatmaya çalıştım. Gidin odanıza bu akşam çıkmayın dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi."