İrem Derici'nin bir aylık konser ücreti dudak uçuklattı! Tek bir sahneden bakın ne kadar alacak
Kendisine has söylemleriyle, ses tonuyla, şarkılarıyla hafızalara kazınan İrem Derici yoğun konser programına başladı. Ağustos ayı boyunca tüm Türkiye'yi gezecek olan Derici'nin alacağı rakam dudak uçuklattı. İşte haberin detayları...
Sesiyle, şarkılarıyla, kendisine has söylemiyle dikkatleri üzerine çeken İrem Derici yoğun konser programına devam ediyor. Kurban bayramından bu yana hız kesmeden devam eden Derici ağustos ayı boyunca hiç durmadan sahne alacak. Türkiye'nin birçok ilinde konser verecek olan şarkıcının alacağı gelir ağızları açık bıraktı.
İrem Derici'nin konserlerinden elde ettiği gelir dudak uçuklatıyor. Kendine has söylemleri ile dikkat çeken İrem Derici, sadece Ağustos ayı boyunca yapacağı konserlerden elde edeceği gelirle paraya para demeyecek.
İrem Derici'nin Ağustos ayı boyunca geniş bir konser programı olacak. Türkiye'nin birçok ilinde sahneye çıkacak.
İrem Derici, vereceği 20 konserden elde edeceği gelirle dudak uçuklatacak