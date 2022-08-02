İrem Derici'nin bir aylık konser ücreti dudak uçuklattı! Tek bir sahneden bakın ne kadar alacak

Sesiyle, şarkılarıyla, kendisine has söylemiyle dikkatleri üzerine çeken İrem Derici yoğun konser programına devam ediyor. Kurban bayramından bu yana hız kesmeden devam eden Derici ağustos ayı boyunca hiç durmadan sahne alacak. Türkiye'nin birçok ilinde konser verecek olan şarkıcının alacağı gelir ağızları açık bıraktı.