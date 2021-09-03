İrem Derici'nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşine 1 milyonluk boşanma davası

Şarkıcı İrem Derici’nin babası, reklamcı Hulusi Derici, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici’ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 milyon lira tazminat talep eden ve iki çocuğunun velayetini isteyen Hulusi Derici, eşinin kendisine ait olan malları üzerine geçirerek iyi niyetini suistimal ettiğini de öne sürdü.