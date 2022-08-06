İrem Derici'nin aşktan yana yüzü güldü! Cem'i unuttu, aradığı aşkı konserinde buldu
İrem Derici, Cem Belevi'yle yaşadığı olaylı aşk sonrası uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. İki kez aldatıldığı iddia edilen şarkıcı ihaneti çabuk unuttu. Derici, İzmir konserinde tekrardan aşkı buldu.
Geçtiğimiz yıl Cem Belevi ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici ihanet iddiaları ile ayrılıp barıştığı sevgilisiyle ilişkilerine ikinci şansı vermişti. Geçtiğimiz aylarda ikili aynı iddialar ile ilişkilerini tekrardan sonlandırmışlardı. Aştan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici ihanetin acısı geçince tekrardan aşka yelken açtı.
İhanet iddiaları ile daha önce ayrılıp tekrardan barışan Cem Belevi-İrem Derici çiftinin ilişkilerine verdikleri ikinci şansı yine Cem Belevi'nin ihanetinin sonlandırdığı iddia edilmişti
Yaşananlar karşısında sinirlerine hakim olamayan Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" paylaşımları yapmıştı.
Aşkları gibi ayrılıkları da olaylı olan çiftten Cem Belevi ise duruma "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir sebebi var. Bende kalacak." diyerek açıklama yapmıştı.