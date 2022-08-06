İrem Derici'nin aşktan yana yüzü güldü! Cem'i unuttu, aradığı aşkı konserinde buldu

Aşkları gibi ayrılıkları da olaylı olan çiftten Cem Belevi ise duruma "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir sebebi var. Bende kalacak." diyerek açıklama yapmıştı.