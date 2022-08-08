İrem Derici'den yıkan haber! Hayranları ne yapacağını şaşırdı...

İrem Derici, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık anılan Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor. Dobra ve samimi tavrıyla hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi. Etkisinin hızla arttığı ve birçok ünlünün de art arda yakalandığı salgın hastalık koronavirüse yakalandığını açıkladı. Durumuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakın İrem Derici neler söyledi...