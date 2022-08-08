İrem Derici'den yıkan haber! Hayranları ne yapacağını şaşırdı...
Şarkıcı İrem Derici son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Özellikle özel hayatıyla çok dikkat çeken ünlü şarkıcı, Cem Belevi ile olaylı bir ayrılık yaşamıştı. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Derici'den kötü haber geldi. Son zamanlarda etikisini iyice arttıran koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hayranları ise ne yapacağını şaşırdı.
İrem Derici, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık anılan Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor. Dobra ve samimi tavrıyla hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi. Etkisinin hızla arttığı ve birçok ünlünün de art arda yakalandığı salgın hastalık koronavirüse yakalandığını açıkladı. Durumuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakın İrem Derici neler söyledi...
35 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandı.
Testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Derici, son sağlık durumunu da açıkladı.
Konserlerini de iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi: