İrem Derici'den sonra gönlünü ünlü modele kaptırdı! Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin...

Geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü Çeşme'de geçiren Didem Soydan'ın, Lider Şahin'in mekanına gittiği ve aşklarının ortaya çıktığı iddia edildi. Ayrıca Snob Magazin'in haberine göre Soydan'ın Şahin'e destek olmak için sosyal medya hesabından mekan ismini etiketleyerek paylaşımlar yaptığı söylendi.