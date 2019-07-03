İrem Derici'den sonra gönlünü ünlü modele kaptırdı! Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin...
Usta sanatçı Selami Şahin'in işletmeci oğlu Lider Şahin'in, İrem Derici'den sonra bomba bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi.
Selami Şahin'in 34 yıldır evli olduğu Didem Şahin'le birlikte dünyaya getirdiği Lider Şahin, yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl İrem Derici ile olan aşkını bitiren Lider Şahin'in, yeni aşkı ile geçtiğimiz hafta beraber tatil yaptıkları söylendi. Peki Lider Şahin'in gönlünü çaldığı iddia edilen ünlü model kim?
Geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü Çeşme'de geçiren Didem Soydan'ın, Lider Şahin'in mekanına gittiği ve aşklarının ortaya çıktığı iddia edildi. Ayrıca Snob Magazin'in haberine göre Soydan'ın Şahin'e destek olmak için sosyal medya hesabından mekan ismini etiketleyerek paylaşımlar yaptığı söylendi.
İrem Derici tanıştırmıştı!: İrem Derici ve Lider Şahin, 1 yıl aşk yaşamıştı ancak 2017 senesinde ilişkilerini sonlandırmışlardı. Şahin ve Soydan ikilisinin yeni birlikteliklerinde en dikkat çeken ayrıntı ise Soydan ve Şahin'i İrem Derici'nin tanıştırmış olması.
Peki Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin kimdir?: Ünlü sanatçı Selami Şahin ve eşi Didem Şahin'in büyük oğulları olarak dünyaya gelen Lider Şahin, 1985 yılında doğmuştur.