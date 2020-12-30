İrem Derici'den olay sözler herkesin aklına bakın neden Işın Karaca geldi
İrem Derici, Emel Yalçın'ın YouTube'da yayımlanan programına konuk oldu. Derici, öyle şeyler söyledi ki gözler Işın Karaca'ya çevrildi.
Son klibiyle adından söz ettiren İrem Derici, 2020 yılının son polemiğini başlattı. Emel Yalçın'ın YouTube programına katılan Derici, samimi açıklamalar yaptı. Bir soruya verdiği cevapta ise herkesin aklına Işın Karaca geldi.
Emel Yalçın İrem Derici'ye "Bir kişiyi yalan makinasına bağlama hakkın olsa kimi bağlardın?" diye sorunca İrem Derici "Bana iftira atan birini bağlamak isterdim" yanıtı verdi.
Yalçın'ın "Ünlü birisi mi?" diye ikinci sorusuna ise Derici: "Kendini ünlü sanıyor ama 20 senedir pek bir şey olamadı. Onu 80 milyonun önünde yalan makinasına bağlamayı, çekirdeğimi alıp izlemeyi çok isterdim" dedi.
Işın Karaca, katıldığı programda eski eşi Sedat Doğan'ı kast ederek boşanmalarından önce İrem Derici ve Sedat Doğan'ın Venedik'e tatile gittiklerini ve İrem Derici'nin orada Sedat Doğan'a evlenme teklifi ettiğini anlatmış, İrem Derici de bu itirafa "Bu iftiraya yasal süreci başlatıyorum" yanıtını vermişti.