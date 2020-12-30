İrem Derici'den olay sözler herkesin aklına bakın neden Işın Karaca geldi

Yalçın'ın "Ünlü birisi mi?" diye ikinci sorusuna ise Derici: "Kendini ünlü sanıyor ama 20 senedir pek bir şey olamadı. Onu 80 milyonun önünde yalan makinasına bağlamayı, çekirdeğimi alıp izlemeyi çok isterdim" dedi.