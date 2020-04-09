İrem Derici'den olay mastürbasyon yorumu Mehmet Öz'ün seks önerisine cevap verdi

İrem Derici, ''Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?'' sorusuna ise şu cevabı verdi:

''Türkiye’de çıkıp da oram buram yapma diyerek dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum.''