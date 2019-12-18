İrem Derici'den O Ses Türkiye yorumu olay oldu! Seda ablanın kucağına mı oturayım?
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı Seda Sayan göndermeli O Ses Türkiye yorumu gündemi salladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen İrem Derici ses getirmeye devam ediyor. Güzel şarkıcının kişisel hesabından Seda Sayan üzerinden yaptığı 'O Ses Türkiye' yorumu büyük ilgi gördü.
Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına hayranlarının yazdığı “Seni O Ses Türkiye’de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın” yorumuna verdiği cevap gündem oldu.
Güzel şarkıcı Derici, “Koltuklar dolu ayol, Seda Abla’mın kucağına mı oturayım” diyerek, esprili bir cevap verdi. Şarkıcının esprili göndermesi sosyal medyayı salladı.
İrem Derici Kimdir?
İrem Derici 21 Mart 1987’de Sinop’ta dünyaya gelmiştir. Güzel sanatçı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Piyano bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniveristesi Sosyoloji bölümünü tamamladı.