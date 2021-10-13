İrem Derici'den Mustafa Sandal'a ilan-ı aşk

Dobra tavrıyla ve çılgınlıklarıyla tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici konuk olduğu radyo programında bomba açıklamalarda bulundu. İrem Derici, Melis Sütşurup'la bir süredir beraber olan Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal'a olan aşkını ilan etti.