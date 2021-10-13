İrem Derici'den Mustafa Sandal'a ilan-ı aşk
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Mustafa Sandal'a aşkını ilan etti.
Dobra tavrıyla ve çılgınlıklarıyla tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici konuk olduğu radyo programında bomba açıklamalarda bulundu. İrem Derici, Melis Sütşurup'la bir süredir beraber olan Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal'a olan aşkını ilan etti.
Esprili kişiliğiyle bilinen şarkıcı İrem Derici, radyocu Yasemin Şefik'in konuğu oldu. Derici, samimi açıklamaları ve eğlenceli yorumlarıyla dinleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı.
"Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu"
İlk bara gittiğinde 14 yaşında olduğunu söyleyen Derici, "Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu. Ben 'Sex and the City' dizisindeki Charlotte gibiydim" sözleriyle güldürdü.
Gençlik yıllarıyla ilgili konuşan Derici, meslektaşı Mustafa Sandal'a olan hayranlığını da şu sözlerle dile getirdi: