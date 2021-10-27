İrem Derici'den Lerzan Mutlu itirafı: Uyku sersemi terbiyesizce mesajlar attım

İrem Derici, YouTube’da yayınlanan, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Şarkıcı, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Derici, ünlü şarkıcı ve magazin yorumcusu Lerzan Mutlu'nun 30 Haziran akşamı, evinden gelen müzik sesinden duyduğu rahatsızlığa yönelik kendisine ulaşamadığı için sosyal medyadan paylaşım yaparak sesini duyurmaya çalışması ve şikayet etmesine yönelik, uykusundan uyandığında çok sert ve terbiyesizce mesajlar attığını itiraf etti.