İrem Derici'den Lerzan Mutlu itirafı: Uyku sersemi terbiyesizce mesajlar attım
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Haziran ayında evinde çalan yüksek sesli müzikten rahatsız olan ve kendisine ulaşamayan Lerzan Mutlu'nun kendisiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını gördüğünde, uyku sersemi bir durumda olduğunu ve Lerzan Mutlu'ya terbiyesiz mesajlar attığını itiraf etti.
İrem Derici, YouTube’da yayınlanan, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Şarkıcı, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Derici, ünlü şarkıcı ve magazin yorumcusu Lerzan Mutlu'nun 30 Haziran akşamı, evinden gelen müzik sesinden duyduğu rahatsızlığa yönelik kendisine ulaşamadığı için sosyal medyadan paylaşım yaparak sesini duyurmaya çalışması ve şikayet etmesine yönelik, uykusundan uyandığında çok sert ve terbiyesizce mesajlar attığını itiraf etti.
Derici olayı şöyle anlattı:
“30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır.
Sızmışım duymadım. Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor.
Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim.”